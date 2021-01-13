Ковид подхватили ещё 22 850 россиян

Выздоровели 2,85 млн россиян, в том числе за последние сутки - 28 658. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявлено 22 850 случаев новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 3 471 053.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 4 320. Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 374 человека.

Выздоровели 2,85 млн россиян, в том числе за последние сутки - 28 658.

Стало известно о 566 умерших. Всего COVID-19 унёс в России жизни 63,3 тысячи человек, в том числе 1,7 тысячи свердловчан.

Фото: данные на 13 января

Фото: данные на 13 января