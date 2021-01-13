Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
13 января 2021, 13:07

Ковид подхватили ещё 22 850 россиян

Девушка стоит у пункта проката коньков

Выздоровели 2,85 млн россиян, в том числе за последние сутки - 28 658. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявлено 22 850 случаев новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 3 471 053.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 4 320. Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 374 человека.

Выздоровели 2,85 млн россиян, в том числе за последние сутки - 28 658.

Стало известно о 566 умерших. Всего COVID-19 унёс в России жизни 63,3 тысячи человек, в том числе 1,7 тысячи свердловчан.

Фото: данные на 13 января
Фото: данные на 13 января

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.01.2021, 14:45 / Общество
В 15 свердловских муниципалитетах наблюдается неблагополучная эпидобстановка по пневмонии, в четырёх - по ОРВИ
13.01.2021, 14:26 / Общество
Алексей Навальный вернётся в Россию 17 января
13.01.2021, 14:08 / Общество
На Урале год крысы стал пиковым по численности грызунов
13.01.2021, 14:07 / Спорт
Уральская шорт-трекистка примет участие в чемпионате Европы
13.01.2021, 13:40 / Политика
Президент Армении госпитализирован с коронавирусной инфекцией