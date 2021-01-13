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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 января 2021, 14:45

В 15 свердловских муниципалитетах наблюдается неблагополучная эпидобстановка по пневмонии, в четырёх - по ОРВИ

ОРВИ, лекарства

За неделю в Свердловской области ОРВИ заболели 13 169 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За первую неделю 2021 года в Свердловской области ОРВИ заболели 13 169 человек. Это количество на 77% превышает уровень эпидпорога.

Большая часть заболевших - 8 718 человек - жители Екатеринбурга. Уровень эпидпорога здесь превышен на 1,6%, а среднеобластной показатель заболеваемости - в 1,5 раза. Уральская столица стала одним из четырёх муниципалитетов региона, где наблюдается напряжённая обстановка по ОРВИ.

Также неблагополучная ситуация сложилась в Сухом Логе, Богдановиче и Староуткинске, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Предварительный диагноз "внебольничная пневмония" поставлен 1 945 уральцам. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших снизилось на 32,2%. Среднеобластной показатель заболеваемости превышен в 1,5 раза и более в 15 свердловских муниципалитетах: в Дегтярске, Полевском, Нижних Сергах, Рефтинском, Красноуфимске, Красноуфимском районе, Пышминском ГО, Верхнем Тагиле, Верхней Пышме, Ревде, Среднеуральске, Первоуральске, Верхотурье, Ачите и Артях.

Добавим, по состоянию на 8 января, на Среднем Урале проведено 2 577 469 прививок от гриппа. Население региона охвачено вакцинопрофилактикой на 61,69%.

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Областная газета Свердловской области

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