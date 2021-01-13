На Среднем Урале выросло количество неработающих граждан и студентов с COVID-19

Самый значительный рост заболеваемости наблюдается среди неработающих граждан. Фото: Галина Соловьёва.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области обновил данные по социальной структуре пациентов с инфекцией. За прошедшие две недели значительно увеличилось число заражённых студентов, организованных детей до 6 лет и неработающих граждан трудоспособного возраста.

По последним данным, доля заболевших студентов за две недели увеличилась с 0,1% до 0,3%, а доля организованных детей до 6 лет - с 0,7% до 2,6%. Самый значительный рост заболеваемости наблюдается среди неработающих граждан - с 13,5% до 23,2%.

В остальных социальных группах заболеваемость COVID-19 снижается. Доля заразившихся неорганизованных детей до 6 лет снизилась с 3,9% до 1,9%, школьников - с 9,1% до 6,6%, пенсионеров - с 27,3% до 23,2%.

Самой многочисленной группой среди пациентов с коронавирусом на Среднем Урале всё ещё остаются работающие граждане. На них приходится 41,1% всех случаев заражения.

Фото: оперштаб

Отметим, что в Свердловской области за последние сутки подтвердили 374 случая заражения коронавирусом. Кроме того, сообщалось о смерти ещё 15 пациентах с COVID-19.