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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 января 2021, 16:04

На Среднем Урале выросло количество неработающих граждан и студентов с COVID-19

Молодые люди

Самый значительный рост заболеваемости наблюдается среди неработающих граждан. Фото: Галина Соловьёва.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области обновил данные по социальной структуре пациентов с инфекцией. За прошедшие две недели значительно увеличилось число заражённых студентов, организованных детей до 6 лет и неработающих граждан трудоспособного возраста.

По последним данным, доля заболевших студентов за две недели увеличилась с 0,1% до 0,3%, а доля организованных детей до 6 лет - с 0,7% до 2,6%. Самый значительный рост заболеваемости наблюдается среди неработающих граждан - с 13,5% до 23,2%.

В остальных социальных группах заболеваемость COVID-19 снижается. Доля заразившихся неорганизованных детей до 6 лет снизилась с 3,9% до 1,9%, школьников - с 9,1% до 6,6%, пенсионеров - с 27,3% до 23,2%.

Самой многочисленной группой среди пациентов с коронавирусом на Среднем Урале всё ещё остаются работающие граждане. На них приходится 41,1% всех случаев заражения.

Фото: оперштаб

Отметим, что в Свердловской области за последние сутки подтвердили 374 случая заражения коронавирусом. Кроме того, сообщалось о смерти ещё 15 пациентах с COVID-19.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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