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14 января 2021, 07:36

Более 800 заболевших коронавирусом выявлено в 9 городах Свердловской области

Люди в масках идут по городу в морозы

На лечении остаются около 6 тысяч пациентов, а это всего 0,14% от числа жителей области. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области выявлено 63,6 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Инфицированными являются 1,5% жителей региона. В 9 территориях зафиксировано более 800 заболевших.

Накануне число переболевших и болеющих COVID-19 перевалило за 800 в Красноуфимске и Краснойфимском районе. До тысячи инфицированных выявлео также в Серове. Ещё в 7 муниципалитетах - более 1000 заразившихся.

Рейтинг городов-лидеров, по данным свердловского Роспотребнадзора, выглядит так:

  • Екатеринбург (34 300 заразившихся),
  • Нижний Тагил (3 773),
  • Первоуральск (1 999),
  • Ревда (1 911),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (1 623),
  • Верхняя Пышма (1 473),
  • Берёзовский (1 365),
  • Серов (930),
  • Красноуфимск и Красноуфиимский район (802). 

Напомним, что накануне стало известно о 374 новых пациентах и 381 выздоровевшем. Всего с болезнью справились уже 56 тысяч свердловчан. На лечении остаются около 6 тысяч пациентов, а это всего 0,14% от числа жителей области.

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