Более 800 заболевших коронавирусом выявлено в 9 городах Свердловской области

На лечении остаются около 6 тысяч пациентов, а это всего 0,14% от числа жителей области. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области выявлено 63,6 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Инфицированными являются 1,5% жителей региона. В 9 территориях зафиксировано более 800 заболевших.

Накануне число переболевших и болеющих COVID-19 перевалило за 800 в Красноуфимске и Краснойфимском районе. До тысячи инфицированных выявлео также в Серове. Ещё в 7 муниципалитетах - более 1000 заразившихся.

Рейтинг городов-лидеров, по данным свердловского Роспотребнадзора, выглядит так:

Екатеринбург (34 300 заразившихся),

Нижний Тагил (3 773),

Первоуральск (1 999),

Ревда (1 911),

Каменск-Уральский и Каменский район (1 623),

Верхняя Пышма (1 473),

Берёзовский (1 365),

Серов (930),

Красноуфимск и Красноуфиимский район (802).

Напомним, что накануне стало известно о 374 новых пациентах и 381 выздоровевшем. Всего с болезнью справились уже 56 тысяч свердловчан. На лечении остаются около 6 тысяч пациентов, а это всего 0,14% от числа жителей области.

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