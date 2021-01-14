Более 800 заболевших коронавирусом выявлено в 9 городах Свердловской области

В Свердловской области выявлено 63,6 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Инфицированными являются 1,5% жителей региона. В 9 территориях зафиксировано более 800 заболевших.
Накануне число переболевших и болеющих COVID-19 перевалило за 800 в Красноуфимске и Краснойфимском районе. До тысячи инфицированных выявлео также в Серове. Ещё в 7 муниципалитетах - более 1000 заразившихся.
Рейтинг городов-лидеров, по данным свердловского Роспотребнадзора, выглядит так:
- Екатеринбург (34 300 заразившихся),
- Нижний Тагил (3 773),
- Первоуральск (1 999),
- Ревда (1 911),
- Каменск-Уральский и Каменский район (1 623),
- Верхняя Пышма (1 473),
- Берёзовский (1 365),
- Серов (930),
- Красноуфимск и Красноуфиимский район (802).
Напомним, что накануне стало известно о 374 новых пациентах и 381 выздоровевшем. Всего с болезнью справились уже 56 тысяч свердловчан. На лечении остаются около 6 тысяч пациентов, а это всего 0,14% от числа жителей области.
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