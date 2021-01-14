В Свердловской области подтвердили 383 новых случая коронавируса

Общее число заболевших коронавирусом свердловчан составило 64 018. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области коронавирус обнаружили ещё у 383 человек. Общее число заболевших в регионе перевалило за 64 тысячи.

В Екатеринбурге число новых случаев COVID-19 составило 204. Также заболевание подтвердилось у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышловского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска, Пышминского ГО, Режа, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Сосьвы, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского ГО.

В настоящее время в тяжёлом состоянии пребывают 527 заразившихся. Ещё 2 759 уральцев находятся в состоянии срдней степени тяжести, сообщает региональный оперштаб.

За сутки из больниц выписались 389 человек. За всё время пандемии врачи вылечили от ковида 56 435 пациентов.

Сегодня также зарегистрировали ещё 20 случаев смерти, что стало рекордным показателям суточной летальности. Число скончавшихся с начала пандемии достигло 1 753.

Напомним, накануне на Среднем Урале выявили 374 случаев заражения коронавирусом.