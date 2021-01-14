С 1 февраля поликлиники перейдут на электронные медкарты

Решение о полном или частичном переходе на электронные медкарты поликлиники будут принимать сами. Фото: Павел Ворожцов.

Российские поликлиники смогут отказаться от бумажных медицинских карт. Приказ, зарегистрированый Минюстом РФ, вступит в силу с 1 февраля. Он закрепляет правовой статус электронного документооборота.

Решение о полном или частичном переходе на электронные медкарты поликлиники будут принимать сами. Они определят сроки перехода на электронный документооборот и перечень докуметов, подлежащих переводу в цифровой формат. В Минздраве РФ считают, что отказ от дублирования данных на бумаге позволит врачам уделять больше времени больным.

Пациенты будут узнавать всю информацию через портал госуслуг. При этом приказом "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов" от 07.09.2020 № 947н поликлиники обязуются удовлетворять заявку пациента о продолжении дублирования данных в бумажном виде.

"Мы уже второй год живём в федеральном проекте создания единого цифрового контура, а сам процесс цифровизации идёт ещё дольше – с начала 2000-х годов. И мы до сих пор обязаны были вести всю медицинскую документацию в бумажном виде. Приказ закрепляет правовой статус электронного документооборота, позволяя медицинским организациям отчитываться перед контрольно-надзорными органами в цифровом формате" - приводит пресс-служба Минздрава слова замминистра Павла Пугачёва.

Ожидается, что при переходе к электронным медкартам россияне смогут предоставлять свои медицинские документы в других медорганизациях для более детального изучения истории болезни.