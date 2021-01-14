На Среднем Урале зарегистрировали рекордное количество смертей от ковида за сутки

В Свердловской области установлен новый рекорд суточной смертности от коронавируса. Скончались ещё 20 жителей региона, которым был поставлен соответствующий диагноз.
Об этом сообщили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с COVID-19.
Общее число жертв заболевания на Среднем Урале достигло 1 753. С начала 2021 года ковид унёс жизни 244 человек.
Напомним, предыдущий рекорд суточной смертности был зарегистрирован месяц назад. 13 декабря в регионе сообщили о 18 умерших от этой болезни.
Добавим, в целом по стране сегодня задокументировали 570 летальных исходов. За всё время пандемии коронавирус унёс жизни 63 940 россиян.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале