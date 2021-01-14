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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 января 2021, 13:47

На Среднем Урале зарегистрировали рекордное количество смертей от ковида за сутки

кладбище

На Среднем Урале установлен новый рекорд суточной смертности от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области установлен новый рекорд суточной смертности от коронавируса. Скончались ещё 20 жителей региона, которым был поставлен соответствующий диагноз.

Об этом сообщили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с COVID-19.

Общее число жертв заболевания на Среднем Урале достигло 1 753. С начала 2021 года ковид унёс жизни 244 человек.

Напомним, предыдущий рекорд суточной смертности был зарегистрирован месяц назад. 13 декабря в регионе сообщили о 18 умерших от этой болезни.

Добавим, в целом по стране сегодня задокументировали 570 летальных исходов. За всё время пандемии коронавирус унёс жизни 63 940 россиян.

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