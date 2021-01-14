В России резко выросла суточная заболеваемость COVID-19

Спустя неделю в России снова выявили более 24 тыс. заболевших коронавирусом за сутки. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России обнаружили 24 763 заболевших коронавирусом. Это почти на 2 тыс. случаев больше, чем было выявлено накануне.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, новые заражённые обнаружены в 85 регионах страны. Больше всего инфицированных - 5 893 человека - нашли в Москве. Свердловская область по уровню суточной заболеваемости оказалась на седьмом месте в стране.

Фото: стопкоронавирус.рф

С начала пандемии вирус нашли почти у 3,5 млн россиян. Около 2,9 млн человек уже побороли болезнь, в том числе за прошедшие 24 часа - 28 тыс. человек.

Кроме того, зарегистрированы смерти 64 тыс. россиян, о кончине 570 из них стало известно в последние сутки.

Фото: стопкоронавирус.рф

Добавим, что вчера суточная заболеваемость коронавирусом снизилась до 22 850 случаев. Ещё шесть дней до этого в стране регистрировали менее 24 тыс. заболевших.