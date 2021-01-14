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14 января 2021, 13:56

В России создадут единый алгоритм действий для борьбы с опасными инфекциями

Михаил Мишустин

Создать единый алгоритм межрегионального и межведомственного взаимодействия на случай распространения опасных инфекций поручил Михаил Мишустин. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать единый алгоритм межрегионального и межведомственного взаимодействия на случай распространения опасных инфекций. Роспотребнадзор должен будет представить проект в Правительство до 8 февраля.

Указ о разработке такого механизма был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.

"Важно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье людей. Слаженные действия органов власти всех уровней здесь играют решающую роль", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Также он поручил Минздраву и Минфину подготовить документ о выделении в 2021 году средств на закупку лекарств для россиян, которые лечатся от коронавируса амбулаторно. Распоряжение должно быть подготовлено до 15 января.

Напомним, 13 января в ходе совещания с членами правительства Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию населения от коронавируса с 18 января. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к концу месяца в субъекты РФ поступит 2,1 млн доз "Спутник V".

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