Свердловские депутаты привьются вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона"

Прививки поставят также помощники депутатов и сотрудники аппарата парламента. Фото: Галина Соловьёва

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила, что депутатов будут прививать от COVID-19 в рамках массовой вакцинации, которая начнётся в стране. Часть депутатов планирует привиться вакциной "ЭпиВакКорона", остальные - "Спутник V".

Этот вопрос обсуждался 14 января на совете свердловского Заксобрания. Отмечалось, что прививки поставят также помощники депутатов и сотрудники аппарата парламента.

"Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным объявлена масштабная вакцинация населения страны от коронавирусной инфекции. Депутаты обязательно примут в ней активное участие. В рамках прививочной кампании планируется использовать вакцину "Спутник V", разработанную российским Центром имени Н. Ф. Гамалеи. При этом ряд коллег высказали пожелание поставить вакцину "ЭпиВакКорона", разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Для нас важно в текущем году сделать максимально безопасным законотворческий процесс", - передаёт пресс-служба Заксобрания слова Людмилы Бабушкиной.

Накануне Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию населения от COVID-19 с 18 января.

Ожидается, что до конца января на Средний Урал поступит 50-60 тысяч доз вакцины, в феврале - 120-150 тысяч, а в марте – не менее 500 тысяч. Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что тест на антитела для вакцинации от COVID-19 свердловчанам не потребуется.

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