Александр Пантыкин напишет песню про прививку от COVID-19 после вакцинации

Александр Пантыкин напишет песню про прививку от COVID-19 после вакцинации. Фото: региональный оперштаб

Дедушка уральского рока Александр Пантыкин привился от коронавируса. В ближайшее время он планирует написать песню о вакцинации.

Сегодня 63-летнему музыканту, председателю Союза композиторов Свердловской области поставили первую прививку из двух. Повторная вакцинация запланирована на начало февраля (через 21 день).

По словам Александра Пантыкина, он последовал примеру главы региона Евгения Куйвашева и замгубернатора Павла Крекова, которые уже поставили прививку от коронавируса.

"Если высшее руководство делает такую вакцину себе, то уж дедушке уральского рока тоже нужно", – отметил музыкант, добавив, что вакцинация – это совершенно безобидно, не больно и очень важно. Он также заявил о планах написать песню, которая "может многих приободрить".

Фото: региональный оперштаб

Как сообщает департамент информполитики региона, на Средний Урал уже прибыло около 15 тысяч доз препарата. До конца января поступит ещё50-60 тысяч вакцин. В феврале количество поставок должно увеличиться в 2-3 раза.

Напомним, накануне Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию населения от COVID-19 с 18 января.

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