В Первоуральске выявили более 2 тысяч заболевших коронавирусом, в Сухом Логе - 800

В Екатеринбурге вирус подхватили уже 34,5 тыс. человек. Фото: Галина Соловьёва.

С начала пандемии в Первоуральске выявили более 2 тысяч заболевших коронавирусом. В Сухом Логе обнаружено ровно 800 заразившихся.

Как сообщала ранее "Областная газета", накануне на Среднем Урале зарегистрировали 383 случая COVID-19. Из них 11 новых случаев пришлось на Первоуральск. Общее число инфицированных там выросло до 2010.

Новой отметки достигло число заболевших в Сухом Логе. За сутки оно увеличилось на 2 до 800.

В Нижнесергинском районе обнаружено уже более 700 заражённых (702), в Ирбите и Ирбитском районе - более 600 (603), следует из данных о распространении инфекции по региону, опубликованным на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Добавим, в Екатеринбурге показатель составляет 34 504, в Нижнем Тагиле - 3 793, в Ревде - 1 914, в Каменске Уральском и Каменском районе - 1 649.

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