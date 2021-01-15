В Свердловской области за сутки выявили 392 случая заражения COVID-19

В Свердловской области за сутки выявили 392 случая заражения COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 392 случая новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Это на девять заболевших больше, чем сутками ранее.

По данным регионального оперштаба, за последние 24 часа диагноз был подтверждён у жителей Екатеринбурга (+199), Асбеста, Берёзовского, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Режа, Ревды, Серова и других муниципалитетов.

Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 64 410 свердловчан. Из них 56 830 уже выздоровели, в том числе 395 человек выписались из больниц за последние сутки.

На лечении остаются около шести тысяч граждан. Состояние 546 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 2 747 – как средней степени тяжести.

Также за последние сутки зарегистрировано 18 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 771.

Добавим, накануне дедушка уральского рока Александр Пантыкин привился от коронавируса. В ближайшее время он планирует написать песню о вакцинации.

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Тест на антитела для вакцинации от COVID-19 свердловчанам не потребуется.