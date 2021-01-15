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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 января 2021, 13:08

В России за сутки выявили 24 715 новых носителей коронавируса

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В России за сутки выявили 24 715 новых носителей коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России выявлено 24 715 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 3 520 531.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 5 534. Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 392 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки из российских больниц было выписано 27 636 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 909 680.

Фото: стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 555 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 64 495 человек.

Добавим, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать единый алгоритм межрегионального и межведомственного взаимодействия на случай распространения опасных инфекций. Роспотребнадзор должен будет представить проект в правительство до 8 февраля.

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Областная газета Свердловской области

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