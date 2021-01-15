На Среднем Урале стало больше больниц, ответственных за вакцинацию от коронавируса

Число свердловских больниц, ответсвенных за вакцинацию от ковида, увеличено до 77. Фото: Галина Соловьёва.

Министерство здравоохранения Свердловской области изменило список больниц, где можно поставить прививку от коронавируса. Число таких медицинских организаций увеличено с 76 до 77.

Это следует из размещённого на сайте минздрава документа, который вносит изменения в приказ "Об организации иммунизации населения Свердловской области против новой коронавирусной инфекции, вызываемой COVID-19, по эпидемическим показаниям".

Из списка исключены Областная детская клиническая больница и екатеринбургский Городской центр медицинской профилактики. В то же время в перечень добавлены Медико-санитарная часть УрФУ и Медицинский центр "УГМК-Здоровье" (оба находятся в Екатеринбурге), а также Байкаловская ЦРБ.

Полный список больниц публикуем ниже:

Фото: документ

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин поручил приступить к массовой вакцинации населения от ковида с 18 января. В Свердловской области она уже стартовала. Поставить прививку можно даже без теста на антитела. В начале недели в Свердловскую область поступило ещё 6 750 доз вакцины от COVID-19.