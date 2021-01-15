В Свердловской области открыли ещё один пункт тестирования на COVID-19

В Свердловской области расширили список медицинских организаций, где проводится лабораторная диагностика коронавируса. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области расширили список медицинских организаций, где проводится лабораторная диагностика коронавируса. В перечень добавили известный Тетюхинский госпиталь.

ООО "Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В.В. Тетюхина" стал 34-м по счёту пунктом тестирования на ковид, следует из документа, вносящего изменения в приказ "Об организации лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции в лабораториях учреждений здравоохранения Свердловской области".

Ранее стало известно, что в УКЛРЦ открылось отделение для лечения сотрудников уральских предприятий ЕВРАЗа, переболевших COVID-19. Как сообщала пресс-служба предприятия, в отделении создано 25 коек для лечения инфицированных.

Добавим, также документ, опубликованный на сайте свердловского минздрава, отменяет введённое ранее требование тестировать на коронавирус людей, направляемых на госпитализацию (за семь дней).

Текст приказа публикуем ниже:

Фото: документ

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