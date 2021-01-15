Губернатор Свердловской области вступился за бюджетников, которых обязывают привиться от COVID-19

По словам Евгения Куйвашева, главным оружием в борьбе против инфекции станет убеждение и развеивание мифов. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что работодатели не будут злоупотреблять отстранением от работы бюджетников, отказавшихся ставить прививку от коронавируса. Он напомнил, для работников каких сфер профилактическая вакцинация является обязательной.

Одна из жителей Свердловской области задала губернатору вопрос, почему воспитательниц детского сада обязывают ставить прививку от COVID-19, даже если они не хотят этого делать.

"У меня в планах на ближайшее время стать мамой, кто мне гарантирует, что эта прививка не повлияет на моё решение?", - спрашивает девушка.

В свою очередь глава региона напомнил, что вакцинация от коронавируса - дело добровольное. Однако в действующем законодательстве существует перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательной профилактической вакцинации. В этот список входят, в частности, работники сферы образования и медработники.

"Работодатель, как и в ситуации с другими опасными заболеваниями, может принять меры – вплоть до отстранения работника. Другое дело, что правом этим никто злоупотреблять не намерен, понимая, что ситуация с пандемией во всех отношениях уникальная, это делает и кампанию по вакцинации особенной", - пишет Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

При этом глава региона сообщил, что многие педагоги и воспитатели проявляют к вакцине большой интерес. На сегодняшний день прививку от COVID-19 поставили уже более 1,9 тыс. работников образовательной сферы.

По его словам, главным оружием в борьбе против инфекции станет убеждение и развеивание мифов.

"Люди у нас сознательные, и, я думаю, всем сегодня очевидно, что только вакцинопрофилактика позволит окончательно переломить ситуацию с коронавирусной инфекцией", - подытожил губернатор.

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