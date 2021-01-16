За сутки коронавирусом заболели 397 свердловчан

Общее количество зарегистрированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 64 807. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 397 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на пять случаев больше, чем сутками ранее.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки коронавирусом заболел 151 человек.

Также новые инфицированные выявлены среди жителей Алапаевска, Арамильского, Артинского городских округов, Артёмовского, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Рефтинского, Староуткинска, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Талицкого и Туринского городских округов.

Общее количество зарегистрированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 64 807. С начала пандемии из больниц выписались 57 235 свердловчан. В том числе за минувшие сутки выписано 405 человек.

Среди тех, кто продолжает лечение, 520 человек находятся в тяжёлом состоянии, 203 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

От коронавируса скончались ещё 17 свердловчан. Общее число жертв заболевания - 1 788.

Напомним, накануне сообщалось о 392 случаях заражения коронавирусом. С картой распространения инфекции по региону можно ознакомиться здесь.