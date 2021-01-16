В России разработали тест-систему для определения «британского» штамма коронавируса

ест способен различать мутантную форму вируса от немутантной. Фото: Павел Ворожцов

Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора разработана тест-система для выявления «британского штамма» коронавируса. Она позволит выявить разновидность заболевания за 1,5 часа.

О разработке тест-системы сообщает в субботу пресс-служба Роспотребнадзора. Тест способен различать мутантную форму вируса от немутантной за счёт использования особых последовательностей олигонуклеотидов.

«Используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается при этом, что классические тесты занимают в три раза больше времени.

В Роспотребнадзоре заявили, что подобный набор реагентов создан впервые в мире. Испытания тест-системы вступили в завершающую стадию.

Напомним, в середине декабря 2020 года глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что британские учёные выявили новый, мутировавший тип коронавируса. С ним связали быстрое распространение инфекции в юго-восточной части Англии.

Ранее 11 января сообщалось, что в России был выявлен первый случай «британского штамма» коронавируса. Заболевшим оказался россиянин, прилетевший из Великобритании в конце 2020 года.