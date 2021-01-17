Роспотребнадзор обновил карту распространения COVID-19 по Свердловской области

С начала пандемии в регионе выявлено 64 807 случаев заражения. Фото: Павел Ворожцов

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило карту распространения COVID-19 по региону. С начала пандемии на Среднем Урале выявлено 64 807 случаев заражения.

Согласно данным, приведённым на сайте регионального надзорного ведомства, больше всего заболевших выявлено в Екатеринбурге - 34854 (+151 за прошлые сутки). Далее следуют Нижний Тагил (3855), Первоуральск (2054), Ревда (1927), Каменск-Уральский с Каменским районом (1683), Верхняя Пышма (1489) и Берёзовский (1409).

Меньше всего заболевших на севере Свердловской области - в Таборинском районе за всё время заразились два человека, в Гарях инфекцию подхватили четверо, в пгт Малышева шестеро, а в Пелыме заболели семь человек.

Напомним, накануне в Свердловской области вывили ещё 397 случаев новой коронавирусной инфекции. Это на пять заболевших больше, чем сутками ранее.

Ранее Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что начало массовой вакцинации от коронавируса стало переломным моментом в ситуации с распространением инфекции. От COVID-19 привились уже свыше 12 тысяч свердловчан.