Число заболевших коронавирусом свердловчан превысило 65 тысяч

Общее число инфицированных свердловчан с начала пандемии превысило 65 тысяч. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 395 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных свердловчан с начала пандемии превысило 65 тысяч.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки коронавирусом заболели 176 человек.

Также новые инфицированные выявлены среди жителей Алапаевска, Ачитского, Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Пелыма, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Староуткинска, Сухого Лога и Слободо-Туринского района.

Общее количество зарегистрированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 65 202. С начала пандемии из больниц выписались 57 635 свердловчан. В том числе за минувшие сутки выписано 400 человек.

Среди тех, кто продолжает лечение, 520 человек находятся в тяжёлом состоянии, 203 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19. всего от коронавируса скончались 1 804 жителя региона.

Напомним, накануне сообщалось о 397 случаях заражения коронавирусом. С картой распространения инфекции по региону можно ознакомиться здесь.