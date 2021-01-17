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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 января 2021, 13:15

В России выявили 23 586 случаев COVID-19 за сутки

Общее число россиян, заболевших с начала пандемии - 3 568 209.

Общее число россиян, заболевших с начала пандемии - 3 568 209. Фото: Галина Соловьёва

В России за минувшие сутки выявлено  случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число россиян, заболевших с начала пандемии - 3 568 209.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны. Больше всего заболевших - в Москве (4012) и Санкт-Петербурге (3316). В Свердловской области за сутки заболели 395 человек. Это пятый показатель по стране. 

Фото: Оперативный штаб

За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 23 440 человек. Общее число излечившихся россиян увеличилось до 2 960 431.

Фото: Оперативный штаб

Также за сутки зафиксирован 481 летальный исход. В том числе скончались 16 свердловчан. За весь период в России от коронавируса умерли 65 566 человек.

Напомним, за прошлые сутки России было выявлено 24 092 новых случая заражения коронавирусом

Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено свыше 96,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 478 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением остаются 614 180 человека.

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Областная газета Свердловской области

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