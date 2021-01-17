В России выявили 23 586 случаев COVID-19 за сутки

В России за минувшие сутки выявлено случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число россиян, заболевших с начала пандемии - 3 568 209.
По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны. Больше всего заболевших - в Москве (4012) и Санкт-Петербурге (3316). В Свердловской области за сутки заболели 395 человек. Это пятый показатель по стране.
За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 23 440 человек. Общее число излечившихся россиян увеличилось до 2 960 431.
Также за сутки зафиксирован 481 летальный исход. В том числе скончались 16 свердловчан. За весь период в России от коронавируса умерли 65 566 человек.
Напомним, за прошлые сутки России было выявлено 24 092 новых случая заражения коронавирусом
Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено свыше 96,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 478 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением остаются 614 180 человека.
Сюжет
Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией