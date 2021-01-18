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18 января 2021, 07:34

18 января стартует массовая вакцинация от коронавируса

Врач держит укол

Записаться на прививку можно по номеру горячей линии 122 и на сайтах медучреждений. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня в России стартует массовая вакцинация от коронавирусной инфекции по поручению Президента Владимира Путина. Жители страны могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".

Массовая вакцинация стартует, в том числе в Свердловской области. В регион поступило уже более 14 тысяч доз вакцины. Записаться на прививку можно по номеру горячей линии 122 и на сайтах медучреждений.

Главный санврач по Свердловской области Дмитрий Козловских отметил, что вакцинация будет проходить бесплатно и добровольно. "Прививка против коронавирусной инфекции, как и все другие иммунобиологические препараты, имеет ограничения, закономерные реакции организма. Ни одна прививка не даёт 100-процентной защиты от инфекции, но она спасает от тяжёлых форм заболевания, осложнений и неблагоприятного исхода. Если вы сомневаетесь, ставить или нет прививку, проконсультируйтесь с медицинским работником, которому вы доверяете, а не ищите совета у анонимных "специалистов" в интернете, - говорится в обращении санврача к свердловчанам.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что производители предпринимают меры для наращивания объёмов выпуска вакцины. Она добавила, что к концу января в регионы поступят 2,1 млн доз препарата "Спутник V". В стране зарегистрированы две вакцины от COVID-19 - "Спутник V", разработанная институтом Гамалеи, и "Эпиваккорона", разработанная научным центром "Вектор". Ещё одна вакцина создана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

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