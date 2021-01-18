Суточная заболеваемость COVID-19 в России снижается четвёртый день подряд

С начала пандемии 2 млн 960 россиян смогли победить инфекцию. Фото: Галина Соловьёва

В России подтвердили ещё 22 857 случаев заражения коронавирусом. Это на 729 заболевших меньше, чем было выявлено накануне.

Суточная заболеваемость в стране снижается уже четвёртый день подряд.

По сообщению оперштаба по борьбе с COVID-19, новые заболевшие найдены во всех 85 регионах страны. Больше всего заразившихся - 3 679 человек - жители Москвы. Свердловская область по уровню суточной заболеваемости оказалась на шестом месте в стране.

Фото: стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии ковидом заболели 3 млн 568 тыс. россиян. 2 млн 960 человек уже победили инфекцию, в том числе за последние сутки - 23 440 человек.

Также сегодня стало известно о смерти от коронавируса 481 гражданина. За всё время болезнь унесла жизни 65,6 тыс. жителей России.

Фото: стопкоронавирус.рф