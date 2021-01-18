Жертвами COVID-19 на Среднем Урале стали ещё 17 человек

С начала 2021 года в Свердловской области зарегистрировали более 300 летальных исходов от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Коронавирус унёс жизни ещё 17 свердловчан. Общее число умерших от этого заболевания на Среднем Урале достигло 1 821.

Об этом сообщили региональный и федеральный оперштабы по борьбе с COVID-19.

Согласно официальной статистике, с начала 2021 года в Свердловской области зарегистрировали более 300 летальных исходов от ковида.

Добавим, в целом по России сегодня задокументировали 481 случай смерти от этого заболевания. За всё время пандемии скончались 65 566 ковид-пациентов.