В Свердловской области продлён режим самоизоляции до 1 февраля

Оставаться дома, как и прежде, рекомендуется свердловчанам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевани Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый указ о продлении действия режима повышенной готовности, введённого из-за коронавируса. Самоизоляция для отдельных категорий граждан продлевается ещё на две недели.

Согласно указу №7-УГ, самоизоляция для свердловчан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлевается до 1 февраля. Им рекомендуется оставаться дома. На Среднем Урале также сохраняются требования социального дистанцирования и масочный режим в помещениях.

Документ опубликован сегодня на региональном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу на следующий день - с 19 января 2021 года.

В конце 2020 года был расширен список людей, на которых не действует режим самоизоляции. В указе от 25 декабря было сказано, что ограничения не будут распространяться на "лиц, являющихся участниками уголовного либо административного судопроизводства, следующих к месту участия в производимых в установленном законом порядке процессуальных действиях (на основании удостоверения, повестки, вызова органа следствия, дознания либо суда)".

За последние сутки коронавирус в Свердловской области обнаружили у 390 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 65,6 тысячи.

Фото: документ

Фото: документ