Свердловский минздрав утвердил положение о работе женских консультаций

Согласно положению о работе женских консультаций, они осуществляют физичесскую и психопрофилактическую подготовку женщин к родам. Фото: Александр Зайцев

Минздрав Свердловской области распределил женские консультации по трём группам. Утверждено положение об их деятельности.

К первой группе относятся 37 женских кабинетах при районных больницах с численностью обслуживаемого населения от 20 до 50 тысяч. Ко второй - 32 самостоятельные консультации или в составре роддомов, больниц и поликлиник, к которым прикреплены 50-70 тысяч человек или в составе межрайонных перинатальных центров. К третьей - четыре косультативно-диагностических отделения перинатальных центров, роддомов, центров охраны материнства.

Согласно положению о работе женских консультаций, они осуществляют обследование и лечение беременных и гинекологических больных с использованием современных технологий в условиях дневного стационара и амбулаторных условиях, выполнение малых гинекологических операций, дистанционные приёмы, направление в кабинеты для выявления нарушений развития плода, физичесскую и психопрофилактическую подготовку женщин к родам, направление на санаторно-курортное лечение.

По положению о работе доврачебного кабинета женских консультаций, целесообразно организовать 1 такой кабинет на 5 врачебных участков с режимом работы с 8:00 до 20:00 в утренние и вечерние приемы, в том числе в выходные и праздники.

Принято также положение о работе дежурного врача, который должен продлевать листы нетрудоспособности, проводить осмотров пациенток, обратившихся в экстренном порядке, направлять на обследования.

Фото: приказ

Фото: приказ

Фото: приказ

В документе также есть положение о функционировании выездных бригад для осмотра женщин в сёлах. Выезды должны проводиться не реже одного раза в месяц.

Кроме того, прописано положение о создании Школы осознаного родительства. К занятиям планируется привлекать рожениц с первого триместра и объединять их в группы по 10-15 человек.

Документ, опубликованный на интернет-портале правовой информации Свердловской области, вступил в силу.