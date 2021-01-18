В паллиативную помощь детям в Свердловской области задействуют больше врачей

Согласно приказу, данные о каждом пациенте заносят в электронный региональный Регистр детей с паллиативными состояниями. Фото: Павел Ворожцов

Минздрав Свердловской области утвердил приказ об усовершенствовании паллиативной медицинской помощи детям. Соответствующий документ №2419-n опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области pravo.gov66.ru. Приказ регулирует работу выездной бригады по оказанию паллиативной помощи в регионе, утверждает порядок направления пациентов на амбулаторное и стационарное лечение, а главное – делает паллиативную помощь доступнее.

Документ реализует приказ Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты России от 31 мая 2019 года, который организовал работу отделений медицинских учреждений и хосписов, оказывающих паллиативную помощь. В приказе свердловского минздрава определён порядок направления и маршрутизации пациента в эти учреждения на стационарное лечение, указаны необходимые для госпитализации пациента документы и показания.

Как пояснила журналисту «ОГ» главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям в минздраве Свердловской области Ольга Кожевникова, приказ приводит в соответствие с федеральными требованиями работу всех медицинских организаций, которые оказывают паллиативную помощь детям.

– Теперь паллиативную помощь смогут предоставлять гораздо больше медицинских организаций, чем раньше, – поясняет Ольга Кожевникова. – Так, врачи всех медицинских организаций Свердловской области, прошедшие обучение по оказанию паллиативной помощи, будут обеспечивать первичную медицинскую паллиативную помощь, а специализированную – отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям.

Документ поручает главным врачам учреждений здравоохранения обучить врачей-педиатров и врачей общей практики оказывать паллиативную медицинскую помощь детям.

– В бригаду патронажной паллиативной медицинской помощи, помимо врача-педиатра, входят невролог, анестезиолог, психолог, медицинская сестра, медсестра по массажу и социальный работник, – говорит Ольга Кожевникова. – Они обеспечивают комплексное сопровождение ребёнка.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».