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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 января 2021, 08:26

В Каменске-Уральском число заболевших превысило 1700: карта распространения коронавируса

карта коронавируса

Наиболее напряжённая обстановка по заболеваемости ковидом наблюдается в южной и западной частях области. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Свердловские санврачи обновили карту распространения коронавируса по региону. За последние сутки в Каменске-Уральском и Каменском районе число заболевших перевалило за 1700.

Накануне болезнь там обнаружили у 18 человек, и общее число инфицированных достигло 1 714. Муниципалитеты занимают пятую строчку в списке свердловских городов по количеству заразившихся COVID-19.

Также в пятёрку лидеров по-прежнему входят Екатеринбург с 35 191 заболевшим, Нижний Тагил (3 890), Первоуральск (2 122) и Ревда (1 944), следует из данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как видно на карте, наиболее напряжённая обстановка по заболеваемости ковидом наблюдается в южной и западной частях области: такие территории выделены красным и ярко-оранжевым цветами.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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