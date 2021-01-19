В Первоуральске свернули ковидный госпиталь на 200 коек. Фото: Владимир Мартьянов.

Власти Первоуральска сообщили о закрытии госпиталя для больных коронавирусом и пациентов с внебольничной пневмонией. 200 коек были развёрнуты на базе терапевтического корпуса горбольницы (ул. Металлургов, 3а).

Отделение функционировало как ковидный госпиталь более двух месяцев. За этот период лечение там прошли 856 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, свердловчан со средней и тяжёлой степенями течения заболевания госпитализировали в больницу Первоуральска со всего Западного управленческого округа и Екатеринбурга.

"Мы сумели не только грамотно и в короткие сроки перепрофилировать отделение в госпиталь, но и обеспечить его бесперебойную круглосуточную работу", – отметил главврач Первоуральской городской больницы Виктор Долгушин.

Сейчас для приёма пациентов вновь открыты отделения терапии, кардиологии, пульмонологии, гематологии и реанимации.

Добавим, в городе по-прежнему функционирует ковидный госпиталь на Динасе, рассчитанный на 160 коек. Туда принимают пациентов с лёгкой и средней степенью коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в Первоуральске зафиксировано 2 122 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. На территории всей Свердловской области – 65 592 (+390 в предыдущие сутки).

Напомним, на Среднем Урале продолжат перепрофилировать койки, развёрнутые для пациентов с коронавирусом. Ранее в штатный режим работы было переведено более 800 коек. По словам замгубернатора Свердловской области Павла Крекова, "за последние месяцы это самое большое перепрофилирование коек в сторону плановой медпомощи". Он также анонсировал свёртывание ещё 400-500 коек.