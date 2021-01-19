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19 января 2021, 13:21

В России подтвердили 21 734 случая коронавируса за сутки

Женщина в маске идёт по улице зимой

Под медицинским наблюдением остается 615 951 россиянин. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 21 734 россиянина заболели коронавирусом. Это минимум с ноября. Общее число жителей страны, подхвативших инфекцию, составляет 3,6 млн человек.

По данным на 19 января, больше всего заболевших за сутки выявлено в Санкт-Петербурге (3 281) и Москве (3 115). В Свердловской области заболели ещё 378 человек. Это седьмой показатель по стране.

В стране с болезнью справились 3 млн человек, 23 262 пациента были выписаны за последние сутки.

Скончались 66,6 тысячи россиян с подтверждённым коронавирусом, в том числе 1,8 тысячи свердловчан.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 97,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 257 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаётся 615 951 россиянин.

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Фото: данные на 19 января
Фото: данные на 19 января

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Областная газета Свердловской области

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