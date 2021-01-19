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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 января 2021, 12:37

Звонок на номер "122" официально сделали бесплатным для россиян

номер 122

Операторов связи обязали сделать вызов номера "122" бесплатным. Фото: Галина Соловьёва.

Правительство России закрепило за операторами связи обязанность сделать вызов единого телефонного номера "122" бесплатным. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ, опубликованный на сайте кабмина, вносит изменения в ряд актов Правительства РФ, утверждая в них принцип бесплатности круглосуточного набора номера "122".

Напомним, этот номер заработал в России в ноябре 2020 года. Он был создан для оперативного решения вопросов, связанных с пандемией коронавируса, в частности, для перенаправления обращений граждан в учреждения здравоохранения. Многие российские операторы сразу сделали звонки на номер "122" бесплатными. Теперь это стало обязательным требованием.

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