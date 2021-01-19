Погибшему главврачу Красноуфимской больницы присвоено звание Почётного гражданина Свердловской области

Красноуфимскую больницу Дмитрий Новосёлов возглавлял почти пять лет. До Красноуфимской он возглавлял также Ачитскую и Нижнесергинскую ЦРБ. Фото: свердловский минздрав

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев присвоил звание Почётного гражданина области Дмитрию Новосёлову посмертно. Главврач Красноуфимской районной больницы, лечащей пациентов с COVID-19, скончался в конце 2020 года.

Звание присвоено за выдающиеся достижения в сфере здравоохранения, способствовавшие укреплению и развитию региона.

"Начавшийся 2021 год объявлен в Свердловской области Годом медицинского работника. Я уже ни раз говорил и не устану повторять: наши медики стали настоящими героями. Они сражаются с COVID-19 в инфекционных госпиталях, выдерживают колоссальные нагрузки, оказывая уральцам экстренную и плановую помощь в условиях эпидемии. Делают всё, чтобы из этого сложного для всех периода мы вышли с наименьшими потерями. И тем горше утрата, когда мы теряем самих врачей. Дмитрий Викторович Новосёлов ушёл на 54 году жизни. Полный энергии человек, профессиональный врач и опытный управленец", - передаёт департамент информполитики Свердловской области слова Евгения Куйвашева.

Ранее губернатор посмертно наградил главврача Красноуфимской районной больницы знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени.

Диагноз и причина смерти Дмитрия Новосёлова не разглашаются. По данным местных СМИ, у него было поражение лёгких, он проходил лечение в больнице №40 Екатеринбурга. Красноуфимскую больницу Дмитрий Новосёлов возглавлял почти пять лет. Он способствовал открытию новой детской поликлиники в городе, отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения при острых состояниях сердечно-сосудистой системы. До Красноуфимской он возглавлял также Ачитскую и Нижнесергинскую ЦРБ.

Добавим, что главврач свердловской больницы стал 83-м по счёту почётным гражданином Свердловской области.