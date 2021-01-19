За неделю ОРВИ подхватили 26 тысяч свердловчан

Почти половина заболевших - это жители Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

На предыдущей неделе в Свердловской области зарегистрировали 25 900 случаев ОРВИ. Это ниже уровня эпидпорога на 0,3%.

Почти половина заболевших - 11 877 человек - это жители Екатеринбурга. В уральской столице эпидпорог превышен на 37,3%, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В пяти муниципалитетах региона наблюдается неблагополучная обстановка по ОРВИ: в Староуткинске, Реже, Богдановиче, Ревде и Сухом Логе среднеобластной показатель заболеваемости превышен в 1,5 и более раза.

Предварительный диагноз "внебольничная пневмония" поставили 3 391 свердловчанину. Неблагополучными по этому заболеванию признаны 12 муниципалитетов: Асбест, Шаля, Каменск-Уральский и Каменский ГО, Белоярский, Среднеуральск, Пелым, Верхний Тагил, Рефтинский, Кушва, Первоуральск и Верхняя Салда.

Напомним, на предыдущей неделе напряжённая эпидобстановка по ОРВИ была зафиксирована в четырёх муниципалитетах региона, по пневмонии - в 15-ти.

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