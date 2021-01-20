ВОЗ сообщила о рекордной недельной смертности от COVID-19 в мире

Рост числа умерших по сравнению с прошлой неделей составил 9%. Фото: скриншот с сайта Университете Джонса Хопкинса

Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордной смертности от новой коронавирусной инфекции в мире. За неделю с 11 по 17 января мире были зарегистрированы 93 882 летальных исхода от COVID-19, это самый высокий показатель с начала пандемии.

По данным организации, рост числа умерших по сравнению с прошлой неделей составил 9%. При этом, количество выявленных случаев заболевания уменьшилось на 6%: за неделю коронавирусом заразились 4 725 025 человек.

Отмечается также, что рост смертности зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ. Заболеваемость увеличилась в Африке, Восточном Средиземноморье и Западно-Тихоокеанском регионе. Снижение заболеваемости выявлено Америке, Европе и Юго-Восточной Азии.

Добавим, что, по данным статистики Университета Джонса Хопкинса, на утро 2 января во всем мире коронавирусом заразились 96 158 735 человек. Болезнь унесла жизни 2 056 996 жителей планеты. 53 035 240 пациентов вылечились.

Напомним, накануне в России подтвердили 21 734 случая коронавируса за сутки. Общее число жителей страны, подхвативших инфекцию, составляет 3,6 млн человек. От COVID-19 скончались 66,6 тысячи россиян.