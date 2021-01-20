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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 января 2021, 11:59

Жителям ГО Верхняя Пышма бесплатно раздадут 40 тысяч масок

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Жителям ГО Верхняя Пышма бесплатно раздадут 40 тысяч масок. Фото: Галина Соловьёва.

В городском округе Верхняя Пышма стартует бесплатная раздача масок гражданам. Акция продлится два дня – 21 и 22 января.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, всего планируется выдать более 40 000 одноразовых масок. Средства индивидуальной защиты местные жители смогут получить с 10:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • посёлок Исеть, в здании администрации, ул. Дружбы, 1А;
  • посёлок Сагра, магазин на ул. Горького, 95;
  • посёлок Кедровое в здании администрации, ул. 40 лет Октября, 14;
  • посёлок Кедровое в здании ФОК «Кедр», ул. Школьников, 2;
  • село Мостовское, в здании администрации, ул. Садовая, 1.

О дате и времени выдачи масок в других населённых пунктах будет сообщено дополнительно.

По данным на 19 января, с начала пандемии коронавируса в Верхней Пышме зарегистрировано 1 490 заболевших. На территории Среднего Урала COVID-19 за всё время подхватили 65 970 человек.

Добавим, в Свердловской области действует масочный режим. Гражданам также необходимо соблюдать социальную дистанцию.

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Областная газета Свердловской области

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