Жителям ГО Верхняя Пышма бесплатно раздадут 40 тысяч масок

В городском округе Верхняя Пышма стартует бесплатная раздача масок гражданам. Акция продлится два дня – 21 и 22 января.
По данным пресс-службы администрации муниципалитета, всего планируется выдать более 40 000 одноразовых масок. Средства индивидуальной защиты местные жители смогут получить с 10:00 до 17:00 по следующим адресам:
- посёлок Исеть, в здании администрации, ул. Дружбы, 1А;
- посёлок Сагра, магазин на ул. Горького, 95;
- посёлок Кедровое в здании администрации, ул. 40 лет Октября, 14;
- посёлок Кедровое в здании ФОК «Кедр», ул. Школьников, 2;
- село Мостовское, в здании администрации, ул. Садовая, 1.
О дате и времени выдачи масок в других населённых пунктах будет сообщено дополнительно.
По данным на 19 января, с начала пандемии коронавируса в Верхней Пышме зарегистрировано 1 490 заболевших. На территории Среднего Урала COVID-19 за всё время подхватили 65 970 человек.
Добавим, в Свердловской области действует масочный режим. Гражданам также необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Сюжет
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