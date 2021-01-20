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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 января 2021, 13:08

Коронавирусом в Свердловской области заболели ещё 389 человек

коронавирус

Коронавирусом в Свердловской области заболели ещё 389 человек. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области за сутки выявлено 389 случаев коронавируса. Общее число инфицированных с начала пандемии перевалило за 66 тысяч.

По данным регионального оперштаба, больше всего заболевших за сутки выявлено в Екатеринбурге – 229. Также за последние 24 часа диагноз подтверждён у жителей Асбеста, Берёзовского, Верхнего Тагила, Ирбита, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Сысерти и других муниципалитетов.

Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 66 359 свердловчан. Из них из больниц выписались 58 816 человек, в том числе 397 за последние сутки.

На лечении остаются около шести тысяч граждан. Состояние 506 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 2 641 – как средней степени тяжести.

Также за последние сутки зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 855.

Добавим, что накануне сообщалось о 378 новых пациентах.

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В Свердловской области граждан из групп риска будут вакцинировать отдельно от остальных.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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