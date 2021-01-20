Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
20 января 2021, 15:30

Татьяна Мерзлякова - о вакцинации от COVID-19: в Нижнем Тагиле вакцина закончилась, а Алапаевск прививаться не хочет

На сегодняшний день жалоб на принудительные прививки не поступало, но есть другая проблема.

На сегодняшний день жалоб на принудительные прививки не поступало, но есть другая проблема. Фото: Галина Соловьёва

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала о ходе вакцинации от COVID-19 на Среднем Урале. На сегодняшний день жалоб на принудительные прививки не поступало, но есть другая проблема.

В ходе сегодняшней пресс-конференции Татьяна Мерзлякова рассказала, что как член штаба она контролирует ситуацию с вакцинацией в регионе.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев начал вчера заседание оперативного штаба с фразы о том, что ни на кого нельзя оказывать давление. Пока количество желающих привиться больше, чем доз вакцины, но мы ждём на следующей неделе ещё 60 тысяч доз», - рассказала омбудсмен.

Татьяна Мерзлякова также подчеркнула, что пока ни одной жалобы на давление к уполномоченному не поступало.

«Все обращения говорят об одном — люди хотят вакцинироваться. Мы даже формируемым свои листы ожидания. Например, я прошу привить комиссию по помилованию, поскольку там большинство сотрудников старше 65 лет, и я не имею морального права проводить заседания, а сроки идут», - отметила уполномоченный.

При этом в некоторых городах региона вакцинация проходит неравномерно — где-то остались дозы вакцины, но нет желающих ставить прививку, а где-то напротив — препарат уже закончился, а желающих ещё много.

«В Нижнем Тагиле на вчерашний вечер не осталось ни одной дозы вакцины, а желающих привиться достаточно. Я считаю, что в таких случаях надо перебрасывать. Не хочет Алапаевск прививаться. Там 30 человек в листе ожидания на 2,5 тысячи доз вакцины. Давайте отдадим вакцину Тагилу, где люди в листе ожидания есть, а вакцины не хватит», - посетовала Татьяна Мерзлякова.

Напомним, ранее в местных СМИ появилась информация о приостановке вакцинации: сообщалось, что в Екатеринбурге израсходован почти весь запас доз вакцин. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков эту информацию опроверг -  свердловчан продолжают прививать от коронавируса, приостанавливать вакцинацию власти региона не планируют.

По словам замгубернатора, в скором времени в регион поступит 60 тысяч доз, ещё через несколько дней – снова 60 тысяч, а следующие поставки уже будут измеряться сотнями тысяч.

Добавим, что ранее губернатор Свердловской области вступился за бюджетников, которых обязывают привиться от COVID-19.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.01.2021, 17:18 / Общество
Из ковидного госпиталя выписали 95-летнюю березовчанку
20.01.2021, 17:15 / Общество
В Екатеринбурге сломавшийся поезд заблокировал Сибирский тракт: возникли задержки автобусов
20.01.2021, 16:56 / Общество
Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Алексея Навального о "дворце Путина"
20.01.2021, 16:42 / Общество
Названы 11 кандидатур в Общественную палату Екатеринбурга
20.01.2021, 15:35 / Общество
В России стартовала добровольная маркировка молочной продукции