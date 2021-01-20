Татьяна Мерзлякова - о вакцинации от COVID-19: в Нижнем Тагиле вакцина закончилась, а Алапаевск прививаться не хочет

На сегодняшний день жалоб на принудительные прививки не поступало, но есть другая проблема. Фото: Галина Соловьёва

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала о ходе вакцинации от COVID-19 на Среднем Урале. На сегодняшний день жалоб на принудительные прививки не поступало, но есть другая проблема.

В ходе сегодняшней пресс-конференции Татьяна Мерзлякова рассказала, что как член штаба она контролирует ситуацию с вакцинацией в регионе.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев начал вчера заседание оперативного штаба с фразы о том, что ни на кого нельзя оказывать давление. Пока количество желающих привиться больше, чем доз вакцины, но мы ждём на следующей неделе ещё 60 тысяч доз», - рассказала омбудсмен.

Татьяна Мерзлякова также подчеркнула, что пока ни одной жалобы на давление к уполномоченному не поступало.

«Все обращения говорят об одном — люди хотят вакцинироваться. Мы даже формируемым свои листы ожидания. Например, я прошу привить комиссию по помилованию, поскольку там большинство сотрудников старше 65 лет, и я не имею морального права проводить заседания, а сроки идут», - отметила уполномоченный.

При этом в некоторых городах региона вакцинация проходит неравномерно — где-то остались дозы вакцины, но нет желающих ставить прививку, а где-то напротив — препарат уже закончился, а желающих ещё много.

«В Нижнем Тагиле на вчерашний вечер не осталось ни одной дозы вакцины, а желающих привиться достаточно. Я считаю, что в таких случаях надо перебрасывать. Не хочет Алапаевск прививаться. Там 30 человек в листе ожидания на 2,5 тысячи доз вакцины. Давайте отдадим вакцину Тагилу, где люди в листе ожидания есть, а вакцины не хватит», - посетовала Татьяна Мерзлякова.

Напомним, ранее в местных СМИ появилась информация о приостановке вакцинации: сообщалось, что в Екатеринбурге израсходован почти весь запас доз вакцин. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков эту информацию опроверг - свердловчан продолжают прививать от коронавируса, приостанавливать вакцинацию власти региона не планируют.

По словам замгубернатора, в скором времени в регион поступит 60 тысяч доз, ещё через несколько дней – снова 60 тысяч, а следующие поставки уже будут измеряться сотнями тысяч.

Добавим, что ранее губернатор Свердловской области вступился за бюджетников, которых обязывают привиться от COVID-19.