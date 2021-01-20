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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 января 2021, 17:18

Из ковидного госпиталя выписали 95-летнюю березовчанку

из ковидного госпиталя выписали 95-летнюю березовчанку

Из ковидного госпиталя выписали 95-летнюю березовчанку. Фото: сайт минздрава Свердловской области.

95-летнюю свердловчанку выписали из ковидного госпиталя Берёзовской ЦГБ. Мархаба Тухватуллина поступила в медучреждение с 30%-м поражением лёгких.

Более двух недель березовчанка находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии на неинвазивной вентиляции лёгких. Она также прошла курс антибактериальной и антивирусной терапии.

"Когда пациентка смогла длительное время находиться без кислородной поддержки, она была выписана домой", – говорится на сайте минздрава Свердловской области. Отмечается, что Мархаба стала самым возрастным пациентом госпиталя с момента его открытия, с 31 октября 2020 года.

В свою очередь, самому молодому пациенту – 28 лет. За всё время работы инфекционного стационара врачи поставили на ноги свыше 1000 человек. Пациенты поступали из Берёзовского, Екатеринбурга, Первоуральска, Режа, Асбеста, Сысертского и Красноуфимского районов.

Напомним, ранее из больницы Екатеринбурга была выписана 104-летняя пациентка, переболевшая коронавирусом. Недуг долгожительнице помогли побороть врачи Госпиталя для ветеранов войн. Подробнее об этом читайте здесь.

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