В Москве смягчают ограничения по коронавирусу

Сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Фото: Галина Соловьёва

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о смягчении ограничений по коронавирусу. Последнюю неделю в столице выявляют ежедневно 2-4 тысячи заболевших. Перед новым годом это число достигало 6 тысяч.

Сергей Собянин также рассказал прививку от COVID-19 поставили 220 тысяч москвичей.

"Ощутимо снизилась и госпитализация – 1200-1300 человек в день против 1500-1800 в предпраздничные и праздничные дни. В коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тыс. человек – минимальное количество с конца ноября. Свободно свыше 9 тыс. коек. Значительно увеличились темпы вакцинации. В этой ситуации мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения", - написал мэр в своём блоге.

Согласно документу, с 22 января:

возвращаются к обычному режиму колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения. Дистант в вузах продлён до 6 февраля в соответсвии с решением Минобрнауки России;

максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% вместимости зала;

возобновляется работа детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков. Число детей и взрослых на площадках не должно превышать 50% общей вместимости;

открываются музеи, библиотеки, возобновляется проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, мероприятий при 50%-ной загрузке.

При этом сохраняются домашний режим для москвичей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а также требование о переводе 30% сотрудников организаций на удалённую работу.

"После прохождения вакцинации от Covid-19 социальные карты москвичей старшего возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте", - сообщил Сергей Собянин.

Накануне в Москве было выявлено 2,4 тысячи новых пациентов с коронавирусом. Всего в России 3,6 млн инфицированных, вылечились 3 млн человек.

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