В Свердловской области 63% диагнозов COVID-19 поставлено жителям трёх городов. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные по заболеваемости коронавирусом в Свердловской области. С начала пандемии почти 63% диагнозов COVID-19 поставлено жителям трёх городов ‒ Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска.

По данным на 20 января, за всё время в столице Урала было зарегистрировано 35 558 заболевших, в Нижнем Тагиле ‒ 3 955, а в Первоуральске ‒ 2 152, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Больше всего инфицированных за сутки выявлено в первом по списку городе ‒ 229 человек.

Более тысячи заболевших с начала пандемии также зарегистрировали в Ревде ‒ 1 952, Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 1 738, Верхней Пышме ‒ 1 490, а также в Берёзовском ‒ 1 442.

Ранее "Областная газета" сообщала, что за всё время коронавирус официально подтверждён у 66 359 свердловчан (+389 за предыдущие сутки). Общее число выздоровевших достигло 58 816. На лечении остаются около шести тысяч граждан.

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