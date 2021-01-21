В Свердловской области выявили ещё 392 случая COVID-19

Общее число инфицированных свердловчан с начала пандемии 66 751. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 392 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных свердловчан с начала пандемии 66 751.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки коронавирусом заболели 148 человек.

Также новые инфицированные выявлены среди жителей Артинского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Махнево, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского района, Ревды, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сосьвы, Сухого Лога, Сысерти, Талицы, Туринского городского округа и посёлка Уральский.

С начала пандемии из больниц выписались 59 218 свердловчан. В том числе за минувшие сутки выписано 402 человека.

Среди тех, кто продолжает лечение, 510 человек находятся в тяжёлом состоянии, 211 пациентаов подключены к аппаратам ИВЛ.

Зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19. Всего от коронавируса скончались 1 872 жителя региона.

Напомним, накануне сообщалось о 389 случаях заражения коронавирусом.

Добавим, что с начала пандемии почти 63% диагнозов COVID-19 поставлено жителям трёх городов ‒ Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска.