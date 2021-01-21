В России третий день подряд выявлено менее 22 тысяч заболевших COVID-19

Общее число россиян, заболевших с начала пандемии, - 3 655 839. Фото: Галина Соловьёва

В России за минувшие сутки выявлено 21 887 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число россиян, заболевших с начала пандемии, - 3 655 839.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны. Больше всего заболевших - в Москве (3458) и Санкт-Петербурге (3112). В Свердловской области за сутки заболели 392 человека. Это пятый показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции из больниц выписано 26 902 человека. Число выписанных превышает количество заболевших больше чем на 5 000 человек. Общее число излечившихся россиян увеличилось до 3 054 218 человек.

Фото: Оперативный штаб

Также за сутки зафиксировано 612 летальных исходов. Суточная смертность превысила 600 человек впервые с начала 2021 года. В том числе скончались 17 свердловчан. За весь период в России от коронавируса умерли 67 832 человека.

Напомним, за прошлые сутки в России было выявлено 21 152 новых случая заражения коронавирусом

Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено свыше 98 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 410 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаётся 634 201 человек.