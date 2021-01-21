Гинекологические осмотры подростков в Свердловской области — в приоритете

Высокая рождаемость зависит от здоровья будущих мам. Фото: Владимир Мартьянов

С начала 2021 года в Свердловской области вступил в силу приказ министерства здравоохранения региона «О совершенствовании оказания медицинской помощи девочкам с патологией репродуктивной системы и при беременности». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области pravo.gov66.ru.

Приказ связан с началом действия на территории России нового порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология». Так, в нём утверждены алгоритмы оказания амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи юным пациенткам в Свердловской области, более чётко прописаны схемы маршрутизации девочек для направления на лечение и диагностирование в медучреждения разного уровня.

Согласно документу, экстренная стационарная помощь девочкам с гинекологическими заболеваниями до шести месяцев теперь оказывается в Свердловской областной детской больнице, пациенткам от 6 месяцев до 18 лет – в детской городской клинической больнице №9 в Екатеринбурге, девочкам 15–18 лет – в городской клинической больнице №40 в Екатеринбурге. Плановая госпитализация девочек до 18 лет по разным гинекологическим показаниям осуществляется преимущественно в Свердловскую ОДКБ, но юных пациенток из Горнозаводского, Северного и Восточного управленческих округов области направляют в НИИ Охраны материнства и младенчества.

В целом работа по оказанию помощи девочкам с патологиями репродуктивной системы в Свердловской области проводится с 2012 года. Один из главных этапов предупреждения и ранней диагностики гинекологических заболеваний – проведение профосмотров.

– Многие родители в силу незнания или заблуждений не подозревают, что развитие их дочери не соответствует норме, – комментирует «Облгазете» начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Свердловской области Наталья Зильбер. – Поэтому пристальное внимание на территории нашего региона уделяется проценту охвата осмотрами детей, особенно в возрасте 15–17 лет.

Сегодня все девочки обязательно должны посещать кабинет детского гинеколога в 3, 7, 12, 14, 16 и 17 лет. И такие частые профосмотры дают результаты: по данным свердловского минздрава, за последние два года в регионе вырос процент раннего выявления девочек с функциональными нарушениями репродуктивной системы. А следовательно, уменьшается количество сложных случаев с тяжёлыми формами заболеваний.

– В ходе профилактических осмотров девочек-подростков наиболее часто выявляются нарушения менструального цикла: аномальные маточные кровотечения, изменения ритма и продолжительности менструации, первичная дисменорея, – отмечает детский врач-гинеколог ДГКБ №11 в Екатеринбурге Светлана Вафина. – Уровень репродуктивного здоровья зависит не только от гинекологической патологии, но и от общесоматических заболеваний и социально-экономических проблем общества.

По наблюдениям гинекологов, в нашем регионе юные пациентки активно посещают кабинеты женского здоровья, и всё чаще это происходит осознанно. Как показывают осмотры, более 85 процентов девочек полностью здоровы. Врачи отмечают, что при своевременной диагностике заболеваний и их коррекции возможно полное выздоровление подростка.

ВАЖНО В последнее время в нашем регионе несовершеннолетние всё реже стали обращаться в медицинские организации для прерывания беременности. По данным свердловского минздрава, за последние пять лет количество юных пациенток такой категории сократилось в полтора раза. Уменьшается и число случаев беременности у школьниц – на 17 процентов за последние пять лет.

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