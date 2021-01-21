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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 января 2021, 13:20

Жертвами коронавируса стали ещё 17 свердловчан

С начала пандемии от коронавируса скончались 1 872 жителя региона.

С начала пандемии от коронавируса скончались 1 872 жителя региона. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано ещё 17 летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 1 872 жителя региона.

Данные о 17 смертях на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 872», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

В целом по России за сутки зафиксировано 612 летальных исходов. Суточная смертность превысила 600 человек впервые с начала 2021 года. За весь период в России от коронавируса умерли 67 832 человека.

Напомним, за сутки в Свердловской области выявлено 392 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на пять случаев больше, чем сутками ранее. Общее число инфицированных с начала пандемии на Среднем Урале - 66 751.

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Областная газета Свердловской области

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