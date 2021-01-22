В Свердловской области 67 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

22 января число инфицированных в Свердловской области достигнет 67 тысяч. Коронавирусом болеют или переболели 1,5% населения региона. Роспотребнадзор обновил данные о распространении COVID-19 по городам.
Более 1000 заразившихся выявлено в 7 свердловских муниципалитетах. Среди них:
- Екатеринбург (35 706),
- Нижний Тагил (3 980),
- Первоуральск (2 173),
- Ревда (1 973),
- Каменск-Уральский и Каменский район (1 746),
- Верхняя Пышма (1 495),
- Берёзовский (1 449).
Напомним, что отметка в 65 тысяч инфицированных COVID-19 была преодолена 17 января, в 66 тысяч - 20 января.
Накануне стало известно о 392 новых ковид-пациентах и выздоровлении 402 человек. Всего в Свердловской области с болезнью справились уже 59 тысяч жителей. На лечении остаются около 6 тысяч.
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