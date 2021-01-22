В Свердловской области 67 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Более 1000 заразившихся выявлено в 7 свердловских муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва

22 января число инфицированных в Свердловской области достигнет 67 тысяч. Коронавирусом болеют или переболели 1,5% населения региона. Роспотребнадзор обновил данные о распространении COVID-19 по городам.

Более 1000 заразившихся выявлено в 7 свердловских муниципалитетах. Среди них:

Екатеринбург (35 706),

Нижний Тагил (3 980),

Первоуральск (2 173),

Ревда (1 973),

Каменск-Уральский и Каменский район (1 746),

Верхняя Пышма (1 495),

Берёзовский (1 449).

Напомним, что отметка в 65 тысяч инфицированных COVID-19 была преодолена 17 января, в 66 тысяч - 20 января.

Накануне стало известно о 392 новых ковид-пациентах и выздоровлении 402 человек. Всего в Свердловской области с болезнью справились уже 59 тысяч жителей. На лечении остаются около 6 тысяч.

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