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22 января 2021, 08:01

В Свердловской области 67 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Пенсионерка в маске идёт по улице

Более 1000 заразившихся выявлено в 7 свердловских муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва

22 января число инфицированных в Свердловской области достигнет 67 тысяч. Коронавирусом болеют или переболели 1,5% населения региона. Роспотребнадзор обновил данные о распространении COVID-19 по городам.

Более 1000 заразившихся выявлено в 7 свердловских муниципалитетах. Среди них:

  • Екатеринбург (35 706),
  • Нижний Тагил (3 980),
  • Первоуральск (2 173),
  • Ревда (1 973),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (1 746),
  • Верхняя Пышма (1 495),
  • Берёзовский (1 449).

Напомним, что отметка в 65 тысяч инфицированных COVID-19 была преодолена 17 января, в 66 тысяч - 20 января.

Накануне стало известно о 392 новых ковид-пациентах и выздоровлении 402 человек. Всего в Свердловской области с болезнью справились уже 59 тысяч жителей. На лечении остаются около 6 тысяч.

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В Свердловской области продлён режим самоизоляции до 1 февраля.

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