За сутки в Свердловской области выявили 385 случаев коронавируса

На лечении остаются около 6 тысяч пациентов. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 385 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 67 тысяч.

Выписались 59,6 тысячи уральцев, за последние сутки - 397 человек. На лечении остаются около 6 тысяч пациентов, в том числе 495 - в тяжёлом состоянии.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+233) Артёмовского, Артинского, Асбестовского и Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Волчанска, Гаринского и Горноуральского ГО, Дегтярска, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Салды, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского района, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сосьвы, Сысерти, Туринского ГО.

Общее число случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 67 136.

Стало известно ещё о 18 случаях смерти больных COVID-19. Коронавирус уже унёс жизни 1 890 уральцев.

Напомним, что отметка в 65 тысяч инфицированных COVID-19 была преодолена 17 января, в 66 тысяч - 20 января. Накануне стало известно о 392 новых ковид-пациентах

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