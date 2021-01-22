Ещё 21,5 тысячи россиян подхватили коронавирус

За сутки в России выявлено 21,5 тысячи случаев коронавируса. Общее число россиян, заболевших с начала пандемии, достигло 3 677 352.
В России за сутки менее 22 тысяч новых пациентов с COVID-19 выявляют уже четвёртый день подряд. Накануне стало известно о 21,8 тысячи заразившихся.
За последние 24 часа больше всего заразившихся выявлено в Санкт-Петербурге (3 104) и Москве (3 037 человек). Свердловская область находится на шестом месте с 385 заразившимися.
Выписались ещё 27,3 тысячи россиян, за всё время - 3 миллиона человек.
Стало известно также о 580 скончавшихся, в том числе 18 свердловчанах. С начала пандемии инфекция унесла жизни 68,4 тысячи жителей страны.
По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 98,5 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 456 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаётся 638 141 заболевший.
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