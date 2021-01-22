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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 января 2021, 13:14

Ещё 21,5 тысячи россиян подхватили коронавирус

Тест на коронавирус в руках медика

В России за сутки менее 22 тысяч новых пациентов выявляют уже четвёртый день подряд. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявлено 21,5 тысячи случаев коронавируса. Общее число россиян, заболевших с начала пандемии, достигло 3 677 352.

В России за сутки менее 22 тысяч новых пациентов с COVID-19 выявляют уже четвёртый день подряд. Накануне стало известно о 21,8 тысячи заразившихся.

За последние 24 часа больше всего заразившихся выявлено в Санкт-Петербурге (3 104) и Москве (3 037 человек). Свердловская область находится на шестом месте с 385 заразившимися.

Выписались ещё 27,3 тысячи россиян, за всё время - 3 миллиона человек.

Стало известно также о 580 скончавшихся, в том числе 18 свердловчанах. С начала пандемии инфекция унесла жизни 68,4 тысячи жителей страны.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 98,5 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 456 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаётся 638 141 заболевший.

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Областная газета Свердловской области

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