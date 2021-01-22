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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 января 2021, 18:40

В Свердловскую область доставили самую крупную партию вакцины от коронавируса

поставка вакцины

Это самая крупная партия вакцин для Свердловской области. Фото: скрин поста губернатора в Инстаграме.

В Свердловскую области прибыли ещё 40 тыс. доз вакцины от коронавируса. Пока это самая крупная партия для региона.

На следующей неделе препарат доставят в свердловские муниципалитеты, где работают пункты вакцинации.

"Если на первых порах прививки ставили в приоритетном порядке медикам, педагогам, соцработникам, то теперь вакцина становится доступной любым желающим", - написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Инстраграм.

Глава региона напомнил, что записаться на прививку можно на сайтах больниц, по единому номеру "122", а также на портале госуслуг.

Предыдущая поставка "Спутника V" в Свердловскую область была в начале январе. Тогда регион получил 6 750 доз. Всего до этого на Средний Урал поступило 15 тысяч доз отечественной вакцины.

Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация от ковида. После этого в ряде местных СМИ появилась информация о том, что в Екатеринбурге израсходован почти весь запас доз вакцин от COVID-19. Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что о приостановке вакцинации речи не идёт. Позже Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что в некоторых городах области вакцинация проходит неравномерно — где-то остались дозы вакцины, но нет желающих ставить прививку, а где-то напротив — препарат уже закончился, а желающих ещё много.

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