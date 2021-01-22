Ещё шесть свердловских больниц возвращаются к плановому приёму пациентов

В общей сложности в Свердловской области свернут ещё более 650 ковидных коек. Фото: Александр Зайцев.

В Свердловской области ещё с шести больниц снимут статус "инфекционный госпиталь". Эти медицинские учреждения возобновят плановый приём пациентов.

Речь идёт о больницах в Серове и Верхней Пышме, о терапевтическом корпусе ЦГБ №1, психиатрической больнице №6, детской городской больнице №8 в Екатеринбурге и областной детской больнице. В общей сложности там свернут более 650 коек, которые были развёрнуты для лечения пациентов с коронавирусом.

Как рассказал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, приступить к плановому приёму пациентов больницы смогут тогда, когда из них выпишутся ещё остающиеся там больные и когда там пройдёт санобработка помещений.

В своём посте глава Среднего Урала заявил о том, что "сейчас становится возможным постепенное возвращение к привычной жизни". В январе в регионе наметилась тенденция к небольшому снижению числа ежедневно выявляемых случаев заболевания. Так, если в конце прошлого года суточная заболеваемость достигала 400-420 случаев, то сейчас она варьируется на уровне 380-390. За последние сутки в Свердловской области выявили 385 инфицированных ковидом.

При этом ранее замгубернатора Свердловской области Павел Креков предупредил о возможном росте числа заболевших коронавирусом в регионе.

Напомним, на этой неделе в Первоуральске свернули ковидный госпиталь на 200 коек. До этого к штатному режиму работы вернулись хирургическое отделение ЦГБ №1 в Екатеринбурге, больницы Дегтярска, Верхотурья, Рефтинского, Камышлова, психиатрическая больница Нижнего Тагила, Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии и клиника "Сосновый бор".