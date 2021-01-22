Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
22 января 2021, 19:10

Ещё шесть свердловских больниц возвращаются к плановому приёму пациентов

койка в больнице

В общей сложности в Свердловской области свернут ещё более 650 ковидных коек. Фото: Александр Зайцев.

В Свердловской области ещё с шести больниц снимут статус "инфекционный госпиталь". Эти медицинские учреждения возобновят плановый приём пациентов.

Речь идёт о больницах в Серове и Верхней Пышме, о терапевтическом корпусе ЦГБ №1, психиатрической больнице №6, детской городской больнице №8 в Екатеринбурге и областной детской больнице. В общей сложности там свернут более 650 коек, которые были развёрнуты для лечения пациентов с коронавирусом.

Как рассказал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, приступить к плановому приёму пациентов больницы смогут тогда, когда из них выпишутся ещё остающиеся там больные и когда там пройдёт санобработка помещений.

В своём посте глава Среднего Урала заявил о том, что "сейчас становится возможным постепенное возвращение к привычной жизни". В январе в регионе наметилась тенденция к небольшому снижению числа ежедневно выявляемых случаев заболевания. Так, если в конце прошлого года суточная заболеваемость достигала 400-420 случаев, то сейчас она варьируется на уровне 380-390. За последние сутки в Свердловской области выявили 385 инфицированных ковидом.

При этом ранее замгубернатора Свердловской области Павел Креков предупредил о возможном росте числа заболевших коронавирусом в регионе.

Напомним, на этой неделе в Первоуральске свернули ковидный госпиталь на 200 коек. До этого к штатному режиму работы вернулись хирургическое отделение ЦГБ №1 в Екатеринбурге, больницы Дегтярска, Верхотурья, Рефтинского, Камышлова, психиатрическая больница Нижнего Тагила, Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии и клиника "Сосновый бор".

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.01.2021, 20:30 / Политика
Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует предложение США по продлению СНВ-3
22.01.2021, 19:55 / Общество
Проблемами общественного транспорта в Нижнем Тагиле займётся свердловский минтранс
22.01.2021, 19:10 / Общество
Ещё шесть свердловских больниц возвращаются к плановому приёму пациентов
22.01.2021, 18:57 / Общество
Налоговая служба поможет предприятиям общепита выходить из тени
22.01.2021, 18:40 / Общество
В Свердловскую область доставили самую крупную партию вакцины от коронавируса